TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi! - Son Dakika
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TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi!

12.06.2022 21:40
TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi!

TikTok, sanal gerçeklik dünyasına adım atmak için girişimlerini hızlandırdı. Şirket, bu bağlamda Pico için dev yatırım planlıyor.

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, gelişimini sürdürmeye devam etmek istiyor. Bu alanda kullanıcı yelpazesini genişletmek isteyen şirket, sanal gerçeklik (VR) alanına da el atıyor. Pico için dev yatırım onaylandı.

ByteDance, VR kulaklık üreticisi Pico için işe alımları başlattı

TikTok'un sanal gerçeklik dünyasına giriş yapacağı aslında daha önceden de biliniyordu. Platformun ana şirketi ByteDance, geçtiğimiz yıl VR kulaklık üreticisi Pico'yu satın almıştı. Protocol tarafından yayınlanan bir rapora göre şirket, sektör için kelimenin tam anlamıyla tonlarca para dökecek.

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Girişim kapsamında Pico, yönünü ABD'ye çevirdi. Pico Studios'un Kaliforniya ve Washington'daki şubelerine farklı alanlarda işe alımlar başladı. 40'tan fazla pozisyonda işe alımlar gerçekleşecek. Öyle ki bu işe alımlar, bir optik mühendisi ve bir sistem tasarımı elektrik mühendisinden oyun operasyon yöneticisine birçok alanı kapsayacak.

TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi!

Pico henüz yolun başında olsa da ayrılan destekle birlikte önemli bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Özellikle bu alanda ABD'de Meta, HTC, Valve ve PlayStation gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda kalacak şirket, şimdiden ihtiyaç duyduğu üretim hattını sağlamış durumda.

TikTok'tan sanal gerçeklik hamlesi!

Sanal gerçeklik, özellikle son dönemde popüler hale geldi. Öyle birçok kişi için geleceğin teknolojisi olacak VR, metaverse terimiyle birlikte şirketlerin de büyük yatırımlar yaptığı sektör halini aldı. Son yıllarda film, oyun gibi birçok alanda çalışmalar sürdüren TikTok, VR alanında da önemli yenilikler yapmayı planlıyor.

Sizce TikTok, sanal gerçeklik alanında başarılı olur mu? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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