Tire'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklama
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İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:30 Kaynak: AA
İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eğridere Mahallesi'nde bin 214 hint keneviri, 510 gram esrar ele geçirmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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