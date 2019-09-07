Tire'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eğridere Mahallesi'nde bin 214 hint keneviri, 510 gram esrar ele geçirmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir 'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

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