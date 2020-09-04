Tivibu'da geçtiğimiz ay en çok izlenen film "Meg" oldu

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da ağustos ayında Seç İzle servisinin en çok izleneni "Meg: Derinlerdeki Dehşet" filmi oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, izleyicilerine kesintisiz sinema keyfi sunmaya devam ediyor.

Tivibu kutuları üzerinden ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebilen yapımlar sürekli güncellenirken, seyirci her ay farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlardan dilediğini izleme şansına sahip oluyor.

Platformun ağustos ayı verilerine göre Seç İzle servisinin zirvesinde yüksek bütçeli yapım "Meg: Derinlerdeki Dehşet" bulunuyor.

Yüzde 37 ile en çok çocuk türünün izlendiği Seç İzle'nin tercih edilen diğer yapımları, "Kral Şakir Oyun Zamanı, Venom: Zehirli Öfke, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Damat Takımı, Canavar Ev, Tom and Jerry Show, Bumblebee, Kocaayak ve Oğlu, Git Başımdan" olarak sıralandı.

Ağustos'ta Tivibu'nun Kırmızı Halı klasöründe yüzde 41 ile en çok animasyon türündeki yapımlar izlendi.

Haftalardır listenin zirvesinde konumlanan Kirpi Sonic olurken, yakın dönemde beyazperdede gösterilen yapımların yayınlandığı Kırmızı Halı'nın diğer çok izlenenleri ise, "Moana, Ters Yüz, Mavi Korku 3, Karlar Ülkesi, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Arabalar, Kaçış Planı 3, İnanılmaz Aile 2" olarak sıralandı.