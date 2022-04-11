Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti

11.04.2022 11:24
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle ziyaretinde bulundu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, Erenler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Eroğlu, ramazan ayında mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Eroğlu, "Bugün Erenler Mahallesi'ndeyiz. İftarı bekleyen çocuklarımızın neşesine eşlik ettik. Büyüklerimizi, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret ederek dualarını aldık. Mahalle ziyaretimiz sırasında Kadriye Bakan teyzemizin isteğini dinledik ve konuyla ilgili Tamdaş firma yetkilisinden bilgi aldık. Bizim görevimiz halkımıza gönülden hizmet etmektir. İnşallah daha güzel bir Tokat'ı inşa etmeye, gönüller almaya devam edeceğiz. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Tarihi türbede 50 yıldır mukabele geleneğini sürdürüyorlar Tarihi türbede 50 yıldır mukabele geleneğini sürdürüyorlar Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'dan mahalle ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement