Polis ekipleri, içerisinde yaklaşık 200 bin lira ve ticari evrakın bulunduğu çelik kasa ile 2 bin paket sigara ve 6 şişe içkiyi şüphelinin Kuzbağı köyü Ketençukuru mevkisindeki babasına ait evde ele geçirdi.

Kaynak: AA

Reşadiye, Hisarcık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

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