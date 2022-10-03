Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

03.10.2022 13:08
Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sultan Reşat caddesi üzerindeki iş yerinden içerisinde yüklü miktarda para ve ticari evrakın bulunduğu çelik kasanın çalınması olayı ile aynı dönemde gerçekleşen otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalıntı aracı, ilçe çıkışı Aybastı istikametinde terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde, hırsızlık şüphelisinin A.R.Y. olduğu belirlendi.

Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, içerisinde yaklaşık 200 bin lira ve ticari evrakın bulunduğu çelik kasa ile 2 bin paket sigara ve 6 şişe içkiyi şüphelinin Kuzbağı köyü Ketençukuru mevkisindeki babasına ait evde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Reşadiye, Hisarcık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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