Tokat'ta 4 aracı biçerek devrilen tır alev aldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Tokat'ta 4 aracı biçerek devrilen tır alev aldı...O anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tır yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan tır kavşaktan diğer yöne geçen park halindeki bir otomobile çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin durağına dalan tır devrilerek alev aldı. Tır sürücüsü araçtan son anda kendini kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın kupasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazada tırın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan bir kadın 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Yaralılar ambulansa kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünü polise verdiği ifadede tırın frenin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.