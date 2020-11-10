Tokat'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekiplerinin 2020 yılı asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilırmak Mahallesi Mehmet Şahin Caddesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kış ayları öncesinde şehrin büyük bir kısmında yağmur suyu hat çalışmalarının tamamlandığını belirten Eroğlu, "2020 yılında altyapı ve asfaltta yoğun bir çalışma kaydettik. Hamdolsun hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Mahalle Buluşmaları programlarımız kapsamında vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışma takvimimizi oluşturmuştuk. Yıl sonuna kadar çalışma takvimimizdeki tüm çalışmaları tamamlamış olacağız." dedi.