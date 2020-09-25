Tokat'ta AVM'de yangın (2) - Son Dakika

Tokat'ta AVM'de yangın (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORTokat çevreyolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta AVM'de yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tokat çevreyolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 15 itfaiye, 2 arazöz ve 2 TOMA müdahale ediyor. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

'CİDDİ BİR MAL KAYBI VAR'Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Herhangi bir can kaybımız şu anda yok. İçeride bir bekçimiz vardı. O da yangın başlayınca hemen dışarı çıktı. Ama çok büyük anlamda ciddi bir mal kaybı var. Allah cana vermesin de mala versin. Bu yaralar hep beraberce sarılır" dedi. BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDAYangının saat 06.00 civarlarında çıktığını söyleyen işletme sahibi Murat İbiş, "Bekçinin araması ile haberimiz oldu. Geldiğimizde yangın küçüktü. İtfaiye ekipleri burada idi. Ama içeride yanıcı madde olduğu için sürekli büyümeye başladı. Halı, mobilya ve plastik ağırlıklı toplam 12 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Biz sadece yangını seyredebildik" diye konuştu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu büyük oranda kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.


İtfaiye, Yangın, Sabah, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta AVM'de yangın (2) - Son Dakika

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