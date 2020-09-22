Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçeye bağlı Karacaören Yaylası'nda 3 kişiye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen takip ve çalışma sonucunda hırsızlığı, Ordu'da ikamet eden 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, Korgan ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Bulunan 4 büyükbaş hayvan da sahiplerine iade edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başçiftlik, Jandarma, Tokat, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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