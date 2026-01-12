Tokat'ta Kahvehanede Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Tokat'ta Kahvehanede Silahlı Kavga: Bir Ölü

12.01.2026 18:19
Tokat'ta husumetli iki kişi arasında kahvehanede çıkan kavgada Koray Alyüz, tabancayla vurularak öldürüldü.

TOKAT'ta Koray Alyüz (46), kahvehanede karşılaştığı husumetli olduğu C.E. (47) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.E. ile Koray Alyüz kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.E., yanındaki tabancayla Koray Alyüz'e ateş açtı. Başından yaralanan Alyüz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alyüz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında başına aldığı sopa darbesiyle yaralandığı belirtilen C.E. ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

19:01
