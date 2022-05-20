Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor - Son Dakika
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor

20.05.2022 12:05
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta nisanın sonundan bugüne kadar 18 hastanın KKKA teşhisiyle hastanede tedavi görüp taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 2 kişi tedavi görüyor - Son Dakika
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