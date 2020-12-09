Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, toprağa verildi - Son Dakika

Tokat'ta koronavirüsten ölen belediye başkanı, toprağa verildi
09.12.2020 15:59
TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çat Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Coşar (71), toprağa verildi.
TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çat Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Coşar (71), toprağa verildi.
Merkeze bağlı Çat Beldesi Belediye Başkanı, evli ve 8 çocuk babası Mustafa Coşar, yaklaşık 8 gün önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Başkan Coşar, sağlık durumu ağırlaşınca 2 gün önce Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Coşar, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Mustafa Coşar için bugün belde mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Coşar'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Mustafa Coşar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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