Tokat'ta okul kazısında tarihi kalıntı bulundu! Tüm şehir merak içinde ne çıkacağını bekliyor - Son Dakika
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Tokat'ta okul kazısında tarihi kalıntı bulundu! Tüm şehir merak içinde ne çıkacağını bekliyor

28.05.2022 16:28

Tokat'ta bir lisenin temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Bulunan kalıntılar için yeni bir kazı çalışması başlatıldı. Kalıntıların Sultan II.Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu düşünülüyor.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleri tarafından yıkıldı.

Sır gibi kazı çalışması

TARİHİ KALINTILARA RASTLANILDI

Yıkım çalışması tamamlanan okulun yerine yeni okul yapılması için temel kazısı başlatıldı. Temel kazısı çalışmaları ise tarihi kalıntılara rastlanılması nedeni ile durduruldu. İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından çalışma başlatıldı.

Sır gibi kazı çalışması

GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN YOK

Tarihi kalıntıların ortaya çıkartılarak inşaatın devam edip etmeyeceğine karar verilecek olan çalışmaların görüntülenmesine izin verilmedi. Okul bahçesindeki kalıntıların Sultan II.Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tokat'ta okul kazısında tarihi kalıntı bulundu! Tüm şehir merak içinde ne çıkacağını bekliyor - Son Dakika


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