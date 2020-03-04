Tokat Valisi Balcı, Artova'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Valisi Balcı, Artova'da - Son Dakika

Tokat Valisi Balcı, Artova'da

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, Artova ilçesini ziyaret etti.

Tokat Valisi Balcı, Artova'da, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, Artova ilçesini ziyaret etti.

Vali Balcı, Artova Öğretmenevi'ndeki "Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Balcı, proje kapsamında şu ana kadar 14 bin kadına eğitim verildiğini belirterek, 2020 sonuna kadar 50 bin kadına, nihai hedefin ise tüm kadınlara eğitim vermek olduğunu söyledi.

"Kadınlarımızı önemsiyoruz, onlara kıymet veriyoruz ve onları değerli buluyoruz." diyen Balcı, şöyle devam etti:

"Toplumun asıl çekirdeğinin anne olduğunu düşünüyoruz. Anneleri bilinçlendirmenin toplumu bilinçlendirme, toplumu ayakta tutma olduğuna inanıyoruz. Evi derleyip toplayan çekip çeviren annedir. Annelerin meseleye vakıf olduğu, çekip çevirdiği evler daha mutlu, çocukları da daha başarılıdır. Onun için annenin bilinçlendirilmesini çok önemsiyorum. Biz kadınları önemsediğimiz için, kadınlara yönelik olarak sağlık projesini geliştirdik. Biz bu projeyi sadece Tokat'ta değil, bütün ilçelerde yaparak, yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Toplantıya Artova Kaymakamı Mustafa Karali, İl Sağlık Müdürü Müdürü Ahmet Sümbül de katıldı.

Artova, Tokat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı NATO'dan Esed Rejimi ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Valisi Balcı, Artova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]