Tokat Valisi Ozan Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda başladığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadeleye tüm Tokat olarak devam ettiklerini vurgulayan Balcı, "Gördüğümüz kadarıyla Tokatlı hemşehrilerimiz kurallara uyuyorlar, bu da beni ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Tüm Tokatlı hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Maske takmaya lütfen dikkat edin, sosyal mesafeye lütfen uyun, hijyen kurallarına uyun." dedi.

Denetimlerin süreceğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Biz sonuçta toplum halinde beraberce yaşıyoruz. 'Bana bir şey olmaz' diyemeyiz. Madem bu toplumla beraber yaşıyoruz, yaşlımız var, zayıfımız var, hastamız var, engellimiz var, kronik hastamız var. En azından onlara karşı sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirebilmek için kurallara uymamız lazım. Kurallara uymak insanları korur. Bu mücadeleyi el birliği ile omuz omuza vererek inşallah hep birlikte atlatacağız. Daha öncede ifade ettiğim üzere bir kişinin canı da bin kişinin canı da bir. Bir kişinin canına bile zarar gelmesi bizim yüreğimizi dağlar. Bütün vatandaşlarımın canı çok önemli. Toplumla beraber yaşıyoruz. Yaşlımız var, engellimiz var, çok dikkat edeceğiz."