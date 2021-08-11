Tolgahan Sayışman bu sefer kamera arkasında

Dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Burcu Binici, Mert Altınışık, Aylin Kabasakal, Canan Ekinci ve Gamze Dar rol alıyor.

Dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Burcu Binici, Mert Altınışık, Aylin Kabasakal, Canan Ekinci ve Gamze Dar rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu projenin her detayıyla yakından ilgilenen Sayışman, geçtiğimiz gün seti ziyaret etti. Dünyada 1.2 milyon kopya satan Japon çizgi romanından uyarlama olan "Limit", lisede okuyan bir öğrenci grubunun geçirdiği otobüs kazası sonrası, 5 kız öğrencinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. 'Limit' dizisinde Burcu Binici ve Aslıhan Karalar rol alıyor.

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