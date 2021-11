"Topsöğüt'ün Güzelliklerine Güzellik Katıyoruz" - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Topsöğüt Mahallesini ziyaret ederek, Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahallede gerçekleşen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli, " Belediyemizin Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallemizde topyekün bir temizlik yapıyor, bizlerde bu çalışmalarından memnunuz. Mahallemizin daha temiz ve ferah bir görüntüye kavuşması noktasında desteklerini esirgemeyen Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde temizlik hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünün belirli bir program dahilinde tüm yaşam alanlarını ferah, güzel ve temiz bir görüntüye ulaştırdığını ifade eden Başkan Çınar, " Temiz Toplum , Temiz Yeşilyurt sloganı altında yürüttüğümüz temizlik çalışmalarımızın boyutunu her geçen gün daha da genişletiyoruz. İlçemizin her noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışan personellerimiz çöplerin alınmasından kaldırımların temizliğine, çöp konteynırlarının dezenfektanından yol süpürmeye kadar her alanda çalışarak hemşehrilerimize sağlıklı ve güzel alanlar sunuyorlar. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan her bölgemizi kaliteli hizmetler götürüyoruz. Topsöğüt mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek yetkililerimizden bilgiler aldık, mahalle sakinlerimizin de bu hizmetlerden memnun kaldıklarını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Çöp, arazöz, süpürme ve temizlik araçlarımızla birlikte burada işini büyük bir titizlikle yerinde getiren, köşe bucak her noktayı temizleyen personellerimizi tebrik ediyorum. Topsöğüt mahallemiz gerek verimli tarım arazileri gerekse de güzel yüzlü ve çalışkan insanlarımızın huzur içerisinde yaşadığı çok güzel ve şirin bir bölgemiz, buranın her yönden gelişmesi, kalkınması ve daha fazla tercih edilmesi içinde imkanlarımızı seferber ettik." diye konuştu.

Yeşilyurt'un temiz ve düzenli ilçe imajını koruyup güçlendirdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "İlçemizin temizliğine, vatandaşlarımızın sağlığına çok büyük önem veriyoruz. Bütün hizmetlerimizin temelinde sağlık vardır, sağlık olmadan hiçbir yatırımın ve hizmetin anlamı kalmaz. Haftanın yedi günü sahada olan personellerimiz gece gündüz demeden ilçemizin her noktasını köşe bucak temizleyip, sokak ve caddelerimizin temiz ve düzenli olmasını sağlıyorlar. Yılın her mevsiminde işini büyük bir özveriyle yapan ve hemşehrilerimizin de takdirini kazanan personellerimiz, cadde ve sokakları, yol kenarlarını, ağaçlık bölgelerimizi tertemiz bir görüntüye ulaştırıp ulaşım başta olmak üzere diğer tüm yaşamsal ihtiyaçların sağlıklı bir boyutta gerçekleşmesine vesile oluyorlar.7/24 sahada olan mesai arkadaşlarımız yolların yıkanmasından çöplerin alınmasına, çöp konteynırlarının temizliği, bakımı ve onarımlarından parkların, sokakların ve sosyal yaşam alanların temizliğine kadar her alanda çalışarak, Yeşilyurt'un var olan güçlü zenginliklerinin ön plana çıkmasına öncülük ediyorlar. Pandemi sürecinden dolayı artan hastalıkların önüne geçmek içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek ' hayırlı işler, bol kazançlar' temennisinde bulunduktan sonra Topsöğüt Yeşil Konak Hizmet Binasında çocuklara yönelik gerçekleşen etkinlikleri yerinde takip ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.