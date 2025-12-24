Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü

Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
24.12.2025 01:09  Güncelleme: 07:53
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Turgutlu'da 16 yaşındaki torun B.K.G., tartışma sonucu 73 yaşındaki babaanne Nazen Gümüş'ü bıçakla yaraladı, talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, torunu B.K.G. (16), tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş'le tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

TURGUTLU'DA YAŞAYAN OĞLUNU ZİYARETE GELMİŞ

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.'nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin'de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Turgutlu, Güncel, Manisa, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 153246 153246:
    idam gelecek , başka çaresi kalmamıştır , bu katiller ancak böyle temizlenir memleketten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
