Son Dakika Haberleri: Tosya'da "Sosyal Market" Açılacak

Tosya'da "Sosyal Market" Açılacak

51 dakika önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Market" açacaklarını bildirdi.

Tosya'da
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Market" açacaklarını bildirdi.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladığı günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya özen gösterdiğini söyledi.

Bu yöndeki çalışmalarına yakında bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Pişkin, "Birkaç ay önce ihtiyacı olan her vatandaşımız bana rahatça ulaşabilsin diye cep telefonumu sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Tosya'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkı sunmak isteyen çok sayıda duyarlı vatandaşımızın telefonlarına nail olduk. İzmir'den hayırsever kardeşlerimiz sayesinde 4 gencimize burs imkanı sağladık." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi Tosyalılar için gönderilen giyim malzemelerini kalıcı olmasını sağlayacak şekilde sunabilmek için Kaymakamlığa ait "Sosyal Market" açmaya karar verdiklerini anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Bize şu ana kadar ulaşan giyim malzemeleriyle bin vatandaşımızı giydirebilecek kadar kıyafete sahibiz fakat istiyorum ki bu market elimizdeki malzeme bittikten sonra da açık kalsın, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurabileceği bir sosyal yardımlaşma tesisi olsun. Bu niyetle evimizde kullanmadığımız fakat eskimemiş kıyafetlerimizi ve ayakkabılarımızı bu markette ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için bize ulaştırmanızı rica ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Tosya, Güncel
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