Son Dakika Haberleri: Tosya'daki orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
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Tosya'daki orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 dekar alan yandı.

Tosya'daki orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 dekar alan yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeöz köyü mevkisi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.


Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 2 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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