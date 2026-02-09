Trablusşam\'da Bina Çökmesi: 13 Ölü

LÜBNAN'ın Trablusşam kentinde birbirine bitişik iki binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinin Tebbene Mahallesi'nde, birbirine bitişik iki bina dün çöktü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin enkaz alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Enkaz altında kalan 9 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Yetkililer, enkaz altında hala insanların olabileceğini ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.