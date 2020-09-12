Trabzon'da 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar, Of, Maçka ve Yomra ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı ekim" yaptığı belirlenen 5 kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.
Bu adreslerde narkotik arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda 96 kök kenevir ve 5 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 5,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika