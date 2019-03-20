Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uygulamaları

Trabzon'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uygulamaları

48 dakika önce

Trabzon'da, bir mağazadan hırsızlık olayı gerçekleştiren Azeri uyruklu bir kişi yakalandı, bankadan çektiği krediyi telefon dolandırıcılarına göndermek üzere olan bir kişi ise önlendi.

Trabzon'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uygulamaları, System.String[]
Trabzon'da, bir mağazadan hırsızlık olayı gerçekleştiren Azeri uyruklu bir kişi yakalandı, bankadan çektiği krediyi telefon dolandırıcılarına göndermek üzere olan bir kişi ise önlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güven timlerince yapılan çalışmalarda, bir mağazadan 3 bin lira çalınması olayıyla ilgili "iş yerinden hırsızlık ve kurumdan hırsızlık" suçundan aranan Azeri uyruklu kişi yakalandı.

Ayrıca, bir vatandaşın, bankadan kredi olarak kullandığı 49 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına göndermesi, yürütülen çalışma sonucu önlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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