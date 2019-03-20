Trabzon'da Hırsızlık ve Dolandırıcılık Uygulamaları
48 dakika önce
Trabzon'da, bir mağazadan hırsızlık olayı gerçekleştiren Azeri uyruklu bir kişi yakalandı, bankadan çektiği krediyi telefon dolandırıcılarına göndermek üzere olan bir kişi ise önlendi.
Trabzon
'da, bir mağazadan hırsızlık olayı gerçekleştiren Azeri uyruklu bir kişi yakalandı, bankadan çektiği krediyi telefon dolandırıcılarına göndermek üzere olan bir kişi ise önlendi. Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, güven timlerince yapılan çalışmalarda, bir mağazadan 3 bin lira çalınması olayıyla ilgili "iş yerinden hırsızlık ve kurumdan hırsızlık" suçundan aranan Azeri uyruklu kişi yakalandı.
Ayrıca, bir vatandaşın, bankadan kredi olarak kullandığı 49 bin lirayı, telefon dolandırıcılarına göndermesi, yürütülen çalışma sonucu önlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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