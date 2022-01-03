Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Kavaklı Yaylası'nda giden 6 kişi, AKUT ekiplerine ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi.
Bölgeye giden 7 kişilik ekip, yaylada araçları kara saplananlara ulaştı.
Ekipler, olumsuz hava koşullarında yürüttükleri yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan kişileri kurtardı.
İlçe merkezine götürülen kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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