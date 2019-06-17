Son Dakika Haberleri: Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
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Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

36 dakika önce

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, System.String[]
Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

İl merkezi Ortahisar ilçesinde Reşadiye Kavşağı, Çömlekçi, Değirmendere ve Havalimanı mevkiinde yollar şiddetli yağış sonrası göle dönerken, trafik kilitlendi. Çok sayıda araç göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar duruma isyan etti. Sanayi mahallesinde yer yer iş yerleri su baskınlarına maruz kalırken, araçlar yollarda kaldı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Çömlekçi, Reşadiye, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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