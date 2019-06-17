Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü
36 dakika önce
Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.
İl merkezi Ortahisar
ilçesinde Reşadiye
Kavşağı, Çömlekçi
, Değirmendere
ve Havalimanı mevkiinde yollar şiddetli yağış sonrası göle dönerken, trafik kilitlendi. Çok sayıda araç göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar duruma isyan etti. Sanayi mahallesinde yer yer iş yerleri su baskınlarına maruz kalırken, araçlar yollarda kaldı. - TRABZON
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