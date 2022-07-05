Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

05.07.2022 10:12
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerince yapılan istihbari çalışmalarda Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi'nde ikamet eden A.E'nin (71), ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 32 kök kenevir bitkisi, 8 gram esrar, 10 gram kubar esrar ve yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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