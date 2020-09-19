Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, İslam dininde ve Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar kökleri uzanan kadim devlet geleneğinde şehitlikten sonra en kıymetli unvanın şüphesiz gazilik olduğunu belirtti.

Ustaoğlu, Sultan Alparslan'ın, Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde ordusuna, "Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allah'a adayarak şehit olanlar, cennete, sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır." şeklindeki hitabının, Anadolu'nun nasıl bir anlayışla yurt kılındığını açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

Asırlar boyunca, Hakk'ın yanında yer alanların batıla karşı sürdürdüğü ve halen devam eden onurlu mücadelenin başarısının, ordu-millet birlikteliğiyle süregelen gaza anlayışıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Ordular arası muharebelerden, kalleş terör örgütlerine karşı sınırlarımız içinde ve dışında sürdürülen operasyonlara, yakında zamanda gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına kadar tüm mücadelelerimizde, inananların bağımsızlık uğrunda ölmekten, kalırlarsa gazilikten gözlerini sakınmayacağı, cümle aleme defaatle gösterilmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin nesilden nesle anlatılması, bu kavramların anlamlarının yarınlara aktarılması her birimizin hem görevi hem de sorumluluğudur. İsimsiz milyonlarca kahramanımıza şükran ve minnetlerimizi belki böylece ifade edebiliriz."

Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir" ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünde, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Ustaoğlu, gazilerden ebediyete intikal edenleri rahmetle anarak, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.