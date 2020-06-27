Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Başarılı olmamız bazılarını rahatsız ediyor'

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Divan Genel Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daraltılmış şekliyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan genel kurulda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, zor günler yaşadıklarını ancak ilk kez böyle bir durumda olmadıklarını belirterek"1995-96'da da, 2010-11'de de, ondan önce de Trabzonspor her şampiyonluğa oynadığı dönemlerde bir takım ayak ve hakem oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır" diye konuştu.



1977-78 sezonundan bu yana ilk



Başkan Ahmet Ağaoğlu ise 77-78'den sonra ilk defa 3 kupada hedefe yürüdüklerini hatırlatarak şunları söyledi: "Herkesin gözü üzerimizde. Ayağımızın çok erken takılması bekleniyordu. Trabzonspor'un bileğinin gücüyle, kendi doğrularıyla, ahlaki değerleriyle başarıya yürümekte olduğu gerçeği bir takım kesimleri doğal olarak rahatsız etti. Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum. Bir kulüp düşünün şampiyonluğun en büyük adayı, kupanın finalisti. 16.5 milyon Euro bütçesiyle kendisinden 5-6 kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor."



