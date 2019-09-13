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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

1 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.


Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25 
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