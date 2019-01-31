Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Ffp Anlaşması Kapsamında UEFA'da Görüşme Gerçekleştirdi

Trabzonspor, Ffp Anlaşması Kapsamında UEFA'da Görüşme Gerçekleştirdi

1 saat önce

yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Sunumu başkan Ahmet Ağaoğlu gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ffp Anlaşması Kapsamında UEFA'da Görüşme Gerçekleştirdi, System.String[]
yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Sunumu başkan Ahmet Ağaoğlu gerçekleştirdi. Önümüzdeki 3 yılın gayet olumlu geçeceğini figürlerle anlattık ve sorulan soruları cevapladık. Karar yaklaşık iki ay içerisinde açıklanır" dedi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:39 Kaynak: DHA

Ahmet Ağaoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Hannover 96'dan Mete Kaan Demir ile Sözleşme İmzaladı Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım Evkur Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Ffp Anlaşması Kapsamında UEFA'da Görüşme Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]