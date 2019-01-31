Trabzonspor, Ffp Anlaşması Kapsamında UEFA'da Görüşme Gerçekleştirdi
1 saat önce
yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Sunumu başkan Ahmet Ağaoğlu gerçekleştirdi.
yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Sunumu başkan Ahmet Ağaoğlu
gerçekleştirdi. Önümüzdeki 3 yılın gayet olumlu geçeceğini figürlerle anlattık ve sorulan soruları cevapladık. Karar yaklaşık iki ay içerisinde açıklanır" dedi.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:39 Kaynak: DHA
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