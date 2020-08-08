Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi ve Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andres Trondsen'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850 bin Euro garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900 bin Euro garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi. - TRABZON