Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu futbolcular açılışa katıldı
Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcular açılışa katıldı

Trabzonsporlu futbolcular açılışa katıldı

49 dakika önce

Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi'nin, Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldığı bildirildi.

Trabzonsporlu futbolcular açılışa katıldı, System.String[]

Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi'nin, Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldığı bildirildi.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolculardan Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi'nin, geçen yıl hayatını kaybeden taraftarlardan Gökhan Kılıç'ın anısına Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Doğan Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de geleceğe dönük çok önemli bir etkinlik oldu. Bizler bir gün buradayız ama öğretmenlerimiz her gün çocuklarımızın gelişimi ve ülkemizin geleceği için emek harcıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz."

Ogenyi Onazi'nin de açılışta emek harcayan herkese teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, açılışın ardından oyuncuların taraftarlarla vakit geçirerek, minik öğrencilerle fotoğraf çektirdiği de kaydedildi.

Trabzon Merkez, Doğan Erdoğan , Karakaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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