Trafik eğitimi için seferber oldular - Son Dakika

Trafik eğitimi için seferber oldular

03.01.2021 12:54
Trafik eğitimi için seferber oldular, System.String[]

Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma ekiplerinin ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü trafik eğitimi çalışmaları büyük takdir topluyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma ekiplerinin ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik sürdürdüğü trafik eğitimi çalışmaları büyük takdir topluyor.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı, bir süre önce başlattığı trafik eğitimi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen trafik eğitimleri, halkın büyük takdirini topluyor.

Önce ders sonra hediye kitap

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ilk olarak, korona virüsü tedbirleri nedeniyle 80'inci Yıl İlkokulu'ndan 15 öğrenciye çevrimiçi olarak trafik kuralları ağırlıklı ders sundu. Ekipler daha sonra derse katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek trafik boyama kitabı hediye etti.

Türkiye genelinde online programlar üzerinden trafik eğitimi verildiğini hatırlatan Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Bu tarz eğitim seferberlikleri bizim için kutsaldır. Jandarma olarak biz de elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarımızı daha sağlıklı bir geleceğe taşımanın heyecanı ve sorumluluğu içerisindeyiz" dediler.

Yetkililer, uzaktan eğitimin devam ettiği sürece öğrencilere internetten trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Trafik eğitimi için seferber oldular
Trafik eğitimi için seferber oldular
Trafik eğitimi için seferber oldular
Trafik eğitimi için seferber oldular

Hisarcık, Jandarma, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik eğitimi için seferber oldular - Son Dakika


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