Son Dakika Haberleri: Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü

Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü

26 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesi Aksu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksu Köyü ormanlık alanında tomruk çeken İsmail Y.'nın kullandığı 81 BB 621 plakalı traktör, Yığılca ilçe merkezindeki Orman İşletme Şefliği istikametine giderken traktörün arkasında römork yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun üstünde bulunan Hüseyin Yalçın da yere savruldu. Römorkun altında kalan Hüseyin Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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