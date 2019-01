Transparan Gelinliklere İlgi

İZMİR'de bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında birbiri arkasına defileler düzenlenirken, Murat Acar tarafından tasarlanan transparan gelinlikler, beğeni topladı. Yaratıcı koreografiler ve çeşitli gösterilerle desteklenen defilede gelinliklere eşlik eden maske ve saç aksesuarları da ilgi çekti.Murat Acar'ın hem tasarımını üstlendiği hem de firma sahibi olduğu transparan gelinlik defilesi izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Birbirinden farklı işlemeleriyle göz dolduran transparan gelinlikler, çeşitli maske ve saç aksesuarları ile sunuldu. Işık oyunları ile Serkan Duman ve Gökhan Duman tarafından hazırlanan koreografilerin de izleyenleri şaşırttığı defilede, dansçılar tarafından sergilenen gösteriler büyük beğeni topladı. 40 farklı transparan gelinliğin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.'HELEN TARZI SADE GELİNLİKLER TERCİH EDİLİYOR'Fuardaki gelinlik firmalarından birinin sahibi Ulviye Portakal, her yıl hangi modellerin tercih edildiğini yakından izlediklerini belirterek, Arap ülkelerinin gösterişli, ihtişamlı modelleri tercih ettiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Daha çok elbise gibi olan Helen tarzı sade gelinlikler tercih ediliyor. Genç kızlarımız düğünlerinde hareketi sınırlayan kabarık gelinlikler giymek istemiyorlar. Özgürce dans edebilmek, yürüyebilmek istiyorlar. Bu bence de daha eğlenceli, eskisi gibi ağır gelinlikler bazı Arap ülkeleri dışında artık tercih edilmiyor. Çünkü onları taşımak çok zor. Bunun yanında eski zamanların esintileri de var. Vintage tarzı düz gelinlikler de ilgi görüyor. Kadınlar dekolteyi her zaman seviyorlar fakat bu yıl derin göğüs dekoltesi gelinliklerde çok kullanıldı. Bazen hafif kamufle ederek, aşırıya kaçmadan zarif tasarımlarla o dekolteyi veriyoruz."- İzmir