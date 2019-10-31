Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı
1 saat önce
Trump, IŞİD lideri el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bilgisayarla üzerinde oynanarak hazırlanan fotoğrafta Trump üzerinde pati amblemi olan bir madalyonu oldukça neşeli görünen köpeğe takarken görülüyor. Trump fotoğrafı "Amerikan kahramanı" notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:52
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