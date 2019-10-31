Son Dakika Haberleri: Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı
Son Dakika Dünya Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı

Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı

1 saat önce

Trump, IŞİD lideri el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Trump Bağdadi'yi tünelde kovalayan köpeğe madalya takarken gösteren sahte fotoğrafı paylaştı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynayan Conan isimli köpeğe madalya takarken gösteren sahte bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.


Bilgisayarla üzerinde oynanarak hazırlanan fotoğrafta Trump üzerinde pati amblemi olan bir madalyonu oldukça neşeli görünen köpeğe takarken görülüyor. Trump fotoğrafı "Amerikan kahramanı" notuyla paylaştı.

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Donald Trump, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:52 
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