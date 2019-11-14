Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
6 saat önce
Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.
Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:27
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