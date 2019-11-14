Son Dakika Haberleri: Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
Son Dakika Dünya Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

6 saat önce

Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.

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Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.View on euronews

Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

Mazlum Kobani, Hilal Kaplan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:27 
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