Trump: Rusya-Ukrayna Barış Anlaşmasına Yaklaştık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Rusya-Ukrayna Barış Anlaşmasına Yaklaştık

30.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Abu Dabi'deki müzakerelerden umutlu olduklarını ve anlaşma için şansın yüksek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de süren Rusya- Ukrayna barış müzakerelerinden çok ümitli olduklarını belirterek, bir barış anlaşmasına "çok yaklaştıklarını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Bu savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve bu kapsamda Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını aktaran Trump, bu müzakerelerden çok ümitli olduklarını vurguladı.

Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner orada. Bence anlaşma için bir şansımız var. Zelenskiy ve Putin, birbirlerinden nefret ediyorlar ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Ancak bence bir anlaşmaya çok yaklaştık." diye konuştu.

Kendisinin şu ana dek 8 savaşı sona erdirdiğini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha kolay olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, iki lider arasındaki anlaşmazlığın savaşı uzattığını savundu.

Müzakerelerde gelinen noktada görüşmelerin iyi gittiğini aktaran Trump, "Bence bir anlaşmaya varma şansımız yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Rusya-Ukrayna Barış Anlaşmasına Yaklaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
Domenico Tedesco’dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 22:02:27. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Rusya-Ukrayna Barış Anlaşmasına Yaklaştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.