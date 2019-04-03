Trump'tan Powell'a: Sana takılıp kaldım
20 dakika önce
Trump'ın, Fed Başkanı Powell'a, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" dediği iddia edildi.
Trump
'ın, Fed
Başkanı Powell'a, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" dediği iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:49
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