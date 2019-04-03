Son Dakika Haberleri: Trump'tan Powell'a: Sana takılıp kaldım

Trump'tan Powell'a: Sana takılıp kaldım

20 dakika önce

Trump'ın, Fed Başkanı Powell'a, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" dediği iddia edildi.

Trump'tan Powell'a: Sana takılıp kaldım, System.String[]
Trump'ın, Fed Başkanı Powell'a, "Sanırım sana takılıp kaldım, seninle ilerleyemiyorum" dediği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:49 

Fed, Donald Trump, Ekonomi
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