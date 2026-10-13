Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı - Son Dakika
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Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı

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Trump\'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı
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ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'ye 276 milyon dolar bağışta bulundu. Musk, böylece ara seçim sürecinde Cumhuriyetçilerin en büyük bağışçısı konumuna geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük siyasi destekçilerinden Elon Musk, Cumhuriyetçi adayları desteklemek amacıyla milyonlarca dolarlık bağış yaptı. Musk'ın temmuz ayından bu yana ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcadığı bildirildi. Bağış miktarıyla Musk, 3 Kasım'daki seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin bilinen en büyük bağışçısı oldu. 

BAĞIŞIN 158 MİLYON DOLARI SENATO SEÇİMLERİNE

Musk'ın yaptığı bağışların 158 milyon dolarlık bölümünün, Cumhuriyetçi Senato adaylarını destekleyen Senato Liderlik Fonu'na aktarıldığı belirtildi. Musk'ın kendi siyasi eylem komitesi America PAC aracılığıyla da 76 milyon dolar bağışladığı kaydedildi. 

Söz konusu bağışlar, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluklarını korumayı hedeflediği seçim sürecinde dikkat çekti. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato'nun 100 sandalyesinden 33'ü için seçim yapılacak. 

2024 SEÇİMLERİNDE DE TRUMP'I DESTEKLEMİŞTİ

Elon Musk, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Bu destek, Musk'ı seçim döneminin en büyük siyasi bağışçılarından biri hâline getirmişti. 

Musk, daha önce siyasi harcamalarını azaltmayı düşündüğünü açıklamıştı. Ancak 2026 ara seçimleri öncesinde yeniden yüksek miktarlı bağışlarla Cumhuriyetçilere destek vermeye başladı. 

Amerika Birleşik DevletleriCumhuriyetçi PartiDonald TrumpElon MuskDünyaSeçimSon Dakika

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