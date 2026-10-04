Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore ve İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Kim Jong Un ile ilişkisini nükleer silahlar üzerinden değerlendiren ABD Başkanı, İran için farklı bir yaklaşım ortaya koydu.

KİM JONG UN İÇİN "ARAM ÇOK İYİ" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine değindi. Trump, Kuzey Kore lideriyle arasındaki ilişkiyi anlatırken nükleer silahları işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile aram çok iyi. Birinin 112 nükleer füzesi varsa, onunla iyi geçinmek iyidir. Ama fark şu: İran’ın asla nükleer füzesi olmayacak.”

İRAN İÇİN NET MESAJ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin sözlerinin hemen ardından İran'a geçti ve iki ülke arasında net bir ayrım yaptı. ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasına izin vermeyeceğine yönelik tutumunu bir kez daha ortaya koyarak, “Ama fark şu: İran’ın asla nükleer füzesi olmayacak.” dedi.