Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj - Son Dakika
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Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine değinirken dikkat çeken bir nükleer silah çıkışı yaptı. Kim ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Trump, "112 nükleer füze" ifadesini kullanarak iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Trump, İran konusunda ise kesin konuşarak "İran’ın asla nükleer füzesi olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore ve İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Kim Jong Un ile ilişkisini nükleer silahlar üzerinden değerlendiren ABD Başkanı, İran için farklı bir yaklaşım ortaya koydu.

KİM JONG UN İÇİN "ARAM ÇOK İYİ" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkisine değindi. Trump, Kuzey Kore lideriyle arasındaki ilişkiyi anlatırken nükleer silahları işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile aram çok iyi. Birinin 112 nükleer füzesi varsa, onunla iyi geçinmek iyidir. Ama fark şu: İran’ın asla nükleer füzesi olmayacak.”

Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj

İRAN İÇİN NET MESAJ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin sözlerinin hemen ardından İran'a geçti ve iki ülke arasında net bir ayrım yaptı. ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasına izin vermeyeceğine yönelik tutumunu bir kez daha ortaya koyarak, “Ama fark şu: İran’ın asla nükleer füzesi olmayacak.” dedi.

Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj
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