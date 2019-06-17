TSK'den Gelibolu'da "Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy
beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
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