Son Dakika Haberleri: TSK'den Gelibolu'da "Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"
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TSK'den Gelibolu'da "Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

TSK'den Gelibolu'da
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Çanakkale, TSK, Gelibolu
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