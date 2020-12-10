TTSO ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı - Son Dakika

TTSO ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı

10.12.2020 14:51
TTSO ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Bosna Hersek Ticaret Dostluğu İkili Görüşme Etkinliği ve Kardeş Oda Protokolü imza töreni, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, oda olarak Bosnalı iş adamlarıyla birlikte ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi konusunda adım atma kararlılığını göstermek istediklerini belirtti.

Trabzon'un geniş bir hinterlanda sahip olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Türkiye ve dünyanın birçok yerinden 30'un üzerinde oda ile kardeşlik ve iş birliği protokollerimiz var. Odamızda dış ticaretin geliştirilmesi için birimlerimiz bulunuyor ve elemanlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bosna Hersek Ekonomi Odası ile sürdürülebilir bir altyapı yürütmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, gelecek süreçte her iki tarafın gayreti ve takibiyle ilişkilerin gelişmesini istediklerinin altını çizerek, "Şehrimizde yatırım yapacak yerli ve yabancı girişimcilere organize sanayi bölgelerimizde önemli teşvikler ve destekler bulunuyor. Orta ve yüksek teknoloji üretmek üzere planlanan Yatırım Adası'na tüm yerli ve yabancı yatırımcıları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Ekonomi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mirsad Jasarspahic ise amaçlarının iki ülke iş adamları arasında sürdürülebilir iş birliği oluşturarak, iki tarafın da karlı çıkmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Muzaffer Çilek, Türk iş adamlarının Bosna Hersek'te 210 milyon avroluk yatırımı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yatırımcı ülkeler arasında 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Çilek, şunları kaydetti:

"Geç kaldık ama siz iş adamlarımızın gayretleriyle bu yatırımlarımızı çoğaltacağız. Şu anda büyük holdinglerimizin dışında orta ölçekli 10'dan fazla ve küçük ölçekli diyebileceğimiz 100'e yakın firma Bosna Hersek'te yatırım ve ticaret yapıyor. Zaman zaman Türk iş adamlarıyla görüşüyoruz. Birçoğu ikinci ve üçüncü yatırımlarını yapıyor veya planlıyor. Herkes şartlardan memnun. Türk iş adamlarımızı Bosna'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çağırıyoruz. Bosna Hersek ile Türkiye arasında çok kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması var. Türkiye'nin başka bir ülkeyle bu kadar geniş ve rahat bir ticaret anlaşması yok."

Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı Başkanı da olan Çilek, Bosna Hersekli iş adamlarını da Türkiye'deki avantajları değerlendirmeye davet etti.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de ülkesindeki yatırım fırsatlarını katılımcılara anlattı.

Toplantıda ayrıca, AB ve Uluslararası Fonlar Birliği Birim Başkanı Emir Pasic, Bosna Hersek'teki yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Saraybosna, Ticaret, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TTSO ile Bosna Hersek Ekonomi Odası arasında 'kardeş oda' protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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