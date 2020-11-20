TÜ Dr. Öğretim Üyesi Öztürk: "1 haftadan kısa meditasyon ağrı şiddetini azaltmaktadır" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Öztürk, "mindfulness meditasyon" uygulamasının kronik ağrı yaşayan hastaların tedavisinden başarılı sonuçlar verdiğini bildirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Öztürk, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği ve El Terapistleri Derneği tarafından online olarak düzenlenen kongrede, tamamlayıcı tıp uygulamalarının hastalıkların tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Öztürk, akupunktur, müzik terapi, homeopati, nefes egzersizleri ve mindfulness meditasyon gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarının birçok hastalığın tedavisinde başarılı şekilde uygulandığını ifade etti.

Mindfulness meditasyon uygulamasının kronik ağrıların azalmasında başarılı bir yöntem olarak kullanıldığına dikkat çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Mindfulness meditasyon eğitimi sübjektif ağrı deneyiminin birçok boyutunu etkilemektedir. 1 haftadan kısa meditasyon ağrı şiddetini ve ağrının yarattığı öznel memnuniyetsizliği azaltmaktadır. Mindfulness temelli girişimlerin bağımlılık ve kötüye kullanım riski yoktur. Klinik çalışmalarda kronik ağrıda orta derecede başarı değişmez biçimde sürekli bildirilmektedir. O yüzden alet çantamıza yeni bir metot eklemek bağlamında mindfulness yönteminin denenmeye değer olduğunu düşünüyorum."