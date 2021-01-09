Tugay Tiryaki Talasgücü Belediyespor'da

Talasgücü Belediyespor dış transferde Karaman Belediyespor forması giyen kanat oyuncusu Tugay Tiryaki'yi transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da 1 transfer daha. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdüren Sarı-Lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Talasgücü Belediyespor geçen sezon KAraman Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan 1993 doğumlu kanat oyuncusu Tugay Tiryaki'yi renklerine bağladı. Kayseri'ye gelen başarılı kanat oyuncusu takıma katılarak çalışmalara başladı.

Tugay Tiryaki daha önce Bulancak İhsaniye, Trabzon İdmanocağı, Akçabat Sebatspor, Hakçaspor, Zoğnosspor, 1926 Bulancakspor, Sandıklıspor, Görelespor ve Karaman Belediyespor formaları giydi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Geçtiğimiz sezon Karaman Belediyespor'da Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Tugay Tiryaki takımımız ile anlaştı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ