TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Lansmanı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Lansmanı Gerçekleşti

TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Lansmanı Gerçekleşti
31.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA, İstanbul'da İhtisas Akademi 2026 lansmanını düzenleyerek gençlere yönelik projeleri duyurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenelenen İhtisas Akademi 2026 Lansmanı İstanbul'da gerçekleştirdi.

Vakfın genel merkezinde düzenlenen programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, birçok proje hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de İhtisas Akademi olduğunu dile getirdi.

Beşinci, "Fikri derinliğimizi artırmak, çeşitliliğimizi, ufkumuzu genişletmek için, bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeyle beraber Türkiye genelindeki üniversitelerde yaklaşık 30 bin gencimize dokunmayı planlıyoruz. Bu çalışmaların arka planında, inançlı yürekleri, kuvvetli bilekleri, nitelikli fikirleriyle yetişen bir gençlik gelsin, yetişsin istiyoruz. Eli çolak, dili tutuk, bir gençlik istemiyoruz." diye konuştu.

Ayasofya'nın "açılamaz" denilmesine rağmen cami olarak açıldığını, Şam Emevi Camisi'nin "hürriyetine kavuşamaz" denilmesine rağmen özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Beşinci, Mescid-i Aksa'nın da aynı şekilde özgürlüğüne kavuşacağını kaydetti.

Beşinci, "Biz teşkilatların bir ahdi, hayali var. Tüm Türkiye'de teşkilatlarımızla her daim bu ahdimizi tazeliyoruz. Kubbetü's-Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar çalışacağız. Allah'ın izniyle bir gün gelecek, bir gün kalacak, bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek." dedi.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda davetli de katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Lansmanı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:50:05. #7.11#
SON DAKİKA: TÜGVA İhtisas Akademi 2026 Lansmanı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.