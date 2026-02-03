TÜİK Enflasyon Verileri Eleştirildi - Son Dakika
TÜİK Enflasyon Verileri Eleştirildi

03.02.2026 13:30
Birleşik Kamu-İş, TÜİK'in ocak enflasyonunu eleştirerek maaş artışlarının eridiğini vurguladı.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı enflasyonunu verilerini değerlendirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, TÜİK verilerinin maaşlara yansıyan artışları ilk aydan önemli ölçüde erittiği belirtilerek, "Ocak ayında yaşanan yüksek enflasyon asgari ücretin bin 360 lirasını daha ilk ayda eritti. 2025 yılında yaşanan yüzde 31 civarındaki yıllık enflasyonun bile altında kalan asgari ücret zammı önümüzdeki aylarda enflasyon tarafından eritilmeye devam edecek. TÜİK önce yurttaşların sefalete mahkum edilmesi konusundaki rolünü oynadı, şimdi kendi normaline döndü" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yeni yıl öncesinde hükümet temsilcileri tarafından "toz pembe tablolar çizildiği" belirtilerek, "TÜİK ise devlet yönetimi açısından yeni yılda her şeyin eski tas eski hamam usulü olacağını ortaya koydu" ifadelerine yer verildi. TÜİK'in ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 6,32 olarak açıkladığı hatırlatılan açıklamada, bu verilerin konfederasyonun AR-GE birimi Kamu-Ar'ın çalışmalarıyla örtüşmediği vurgulandı.

Açıklamada, "TÜİK, Ocak ayı için enflasyonun yüzde 4,84 olduğunu iddia ededursun, konfederasyonumuzun AR-GE birimi Kamu-Ar'ın kapsamlı raporuna göre Ocak ayında sadece gıda enflasyonu bile yüzde 7,2'ye ulaştı" denildi. Bu durumun, "68 aydır aralıksız olarak artan gıda enflasyonunun yıllık bazda yüzde 48,9'a tırmandığını" gösterdiği kaydedilerek, "En temel ve kaçınılmaz gider olan beslenmedeki bu tablo bile tek başına TÜİK'in Ocak ayı masallarını çürüttü"değerlendirmesi yapıldı.

Ocak ayı enflasyonunun farklı kurumlara göre farklı oranlarda açıklandığına da dikkat çekilen açıklamada, "Üstelik enflasyon ocak ayında; TÜİK'e göre yüzde 4,84, İTO'ya göre yüzde 4,56 ve ENAG'a göre de yüzde 2,11 olarak gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. TÜİK verilerinin "pazar ve marketteki fiyatlarla, kira ve ulaşım zamlarıyla, kabaran faturalarla çeliştiği" kaydedilen açıklamada, bu verilerin açıklanma zamanlamasının da "manidar" olduğu belirtildi.

"Enflasyon farkı ödemesi netleştikten sonra TÜİK, yüksek bir rakam açıklamak konusunda rahat davrandı"

Açıklamada, söz konusu enflasyon verisinin "milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına eklenen enflasyon farkı belli olduktan hemen sonra geldiği" vurgulanarak, "Maaşlara yapılacak enflasyon farkı Aralık 2025 enflasyonu ile netleşmişti" denildi. TÜİK'in Aralık 2025 enflasyonunu aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak açıkladığı hatırlatılan açıklamada, "Yani milyonlarca yurttaşın enflasyon farkı ödemesi netleştikten hemen sonra TÜİK, bir önceki aya göre yüksek bir rakam açıklamak konusunda rahat davrandı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK aracılığıyla yaratılan tablo şu: Kamu çalışanları ve emeklilerine toplu sözleşmeye göre enflasyon farkından ayrı olarak yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ise neredeyse yarısı daha ilk ayda erimiş oldu. Kamu çalışanları ve emeklilerinin de önümüzdeki bir iki ay içerisinde enflasyon alacaklısı konusuna gelmesi kaçınılmaz. Asgari ücretliler için de tablo farklı değil: Ocak ayında yaşanan yüksek enflasyon asgari ücretin bin 360 lirasını daha ilk ayda eritti. 2025 yılında yaşanan yüzde 31 civarındaki yıllık enflasyonun bile altında kalan asgari ücret zammı önümüzdeki aylarda enflasyon tarafından önümüzdeki aylarda da eritilmeye devam edecek. Yani TÜİK önce yurttaşların sefalete mahkum edilmesi konusundaki rolünü oynadı, şimdi kendi normaline döndü.

Peki bu 'normal' nedir? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Şubat ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 33,98 oldu; tek başına bu bile milyonlarca yurttaşın yeni yıl için aldığı ücret zammının çok üstünde. Yani emekli aylıklarının yüzde 12,19, kamu çalışanlarının maaşının yüzde 18,6, asgari ücretin yüzde 27 zamlandığı bir dönemde kiraya yüzde 34 oranında zam yapılacak. Bu arada Türkiye'de son bir yılda konutla ilgili harcamalarda yüzde 45,38 oranında artış yaşandı.

"TÜİK'in bu verileri bile hükümetin hedefleriyle örtüşmedi"

İşte 'şaha kalkan' ülke ekonomisinin 'normali' yoksul halkın yediği bu çifte. Öte yandan TÜİK'in bu verileri bile hükümetin hedefleriyle örtüşmedi. İktidar, OVP 2026-2028 ile 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası ise geçen yıl kasım ayında açıkladığı  Enflasyon Raporu ile 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu duyurmuştu. Ocak ayındaki yüzde 4,84 enflasyonla yüzde 16'lık yıllık hedefin üçte biri daha yılın ilk ayında aşılmış oldu.

Birleşik Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Mutfaktaki yangını bu yalan rüzgarlarıyla söndüremezsiniz. Halkı mahkum ettiğiniz sefaleti, unutturacak kadar büyük bir yalan henüz icat edilmedi. Mahkeme kararlarına rağmen enflasyon sepetinin ayrıntılarını, enflasyonu hangi ölçeklerle belirlediğini izah etmeyen TÜİK'in neye dayanarak açıkladığı belli olmayan bu rakamlar, her ay biraz daha borç batağına saplanan halk için hiçbir şey ifade etmiyor. Birleşik Kamu-İş olarak biz halkı bilgilendirmeye, cepteki yangının gerçek verilerini ortaya koymaya, yalanları çürüterek hakikati savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

