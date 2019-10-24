“Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”
1 saat önce
Merkez Bankası'nın faiz indirimini olumlu bulduklarını belirten OİB Başkanı Baran Çelik, otomobiller üzerindeki verginin düşürülmesinin de iç pazarı canlandırarak ihracata katkı sağlayacağını savundu.
Merkez Bankası'nın faiz indirimini olumlu bulduklarını belirten OİB Başkanı Baran Çelik, otomobiller üzerindeki verginin düşürülmesinin de iç pazarı canlandırarak ihracata katkı sağlayacağını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:54
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları