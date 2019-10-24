Son Dakika Haberleri: “Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”
Son Dakika Ekonomi “Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”

“Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”

1 saat önce

Merkez Bankası'nın faiz indirimini olumlu bulduklarını belirten OİB Başkanı Baran Çelik, otomobiller üzerindeki verginin düşürülmesinin de iç pazarı canlandırarak ihracata katkı sağlayacağını savundu.

“Tüketicinin yaklaşımını alıma doğru teşvik edecektir”, System.String[]

Merkez Bankası'nın faiz indirimini olumlu bulduklarını belirten OİB Başkanı Baran Çelik, otomobiller üzerindeki verginin düşürülmesinin de iç pazarı canlandırarak ihracata katkı sağlayacağını savundu.

Merkez Bankası, Baran Çelik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:54 
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