Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan "sosyal mesafe" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan "sosyal mesafe" uyarısı Açıklaması

08.10.2020 11:01
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların, eczanelere içerideki kişinin çıkmasını bekleyip girmeleri ve sosyal mesafeye uymaları gerektiğini bildirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların, eczanelere içerideki kişinin çıkmasını bekleyip girmeleri ve sosyal mesafeye uymaları gerektiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığına, eczacıların da büyük risk altındaki meslek gruplarından biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle ilk vefat eden kişinin de eczacı olduğunu kaydeden Saydan, "Bu virüs yüzünden hayatını kaybeden meslektaş sayımız gittikçe artıyor. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Mesleğimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saydan, hastaların sürekli geldiği eczanelerin çalışma ortamının güvenliğinin sağlanması ve insanların birbirine virüs bulaştırmaması için alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık çalışanı eczane eczacıları olduğu için ülke genelinde virüsten etkilenen eczacı sayısı artıyor. Biz eczacılar vatandaşa 7/24 hizmet veriyoruz ve bu mücadelede ön cephede yer alıyoruz. Bu yüzden de vatandaşlarımızdan ricamız; eczanelere girerken maske takmaları ve eczanelere tek tek girmeleridir. Vatandaşlarımızın, eğer eczanede hasta varsa onun çıkmasını bekleyip öyle eczaneye girmeleri ve eczane içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde beklemeleri gerekiyor. Özelikle nöbetlerimizde, nöbet süresi boyunca kepenk arkasından hizmet verebiliriz ki, bu durum mevzuatımıza da uygun olup, özellikle salgının yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Nurten Saydan, Büyük Risk, TEİS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan 'sosyal mesafe' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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