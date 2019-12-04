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Son Dakika Güncel Tuncay Özilhan: 'Beklentimiz; Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin uzun vadeli kurumsal düzlemde... - Son Dakika

Tuncay Özilhan: "Beklentimiz; Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin uzun vadeli kurumsal düzlemde...

6 saat önce

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (4)

Tuncay Özilhan: Beklentimiz; Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin uzun vadeli kurumsal düzlemde...

Tuncay Özilhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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