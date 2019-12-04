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Tuncay Özilhan: "Beklentimiz; Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin uzun vadeli kurumsal düzlemde...
6 saat önce
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:49 Kaynak: AA
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (4)
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